Трамп заявил об отсутствии планов встречи с Путиным в Саудовской Аравии

Американский лидер Дональд Трамп 8 мая сообщил о том, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в середине мая в Саудовской Аравии не состоится.

«Я так не думаю», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о возможности встречи с российским лидером в ходе ближневосточного турне президента США.

Однако Трамп отметил, что РФ и США ведут «очень хорошие разговоры».

Трамп 5 мая анонсировал возможную встречу с Путиным в Саудовской Аравии. Как он рассказал в ходе общения с прессой, в Саудовской Аравии, куда он в ближайшее время отправится с визитом, могла бы состояться их с российским лидером возможная личная встреча.