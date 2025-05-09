У Москвы есть сомнения по поводу беспристрастности возможного выдвижения на пост председателя Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) действующей главы МИД Германии Анналены Бербок. Об этом 9 мая заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Внезапное выдвижение Анналены Бербок в качестве кандидата на пост Председателя Генассамблеи удивило очень многих. Ведь Германия, которой доверила эту привилегию Западноевропейская группа, чья очередь выдвигать кандидата в этом году, уже номинировала на этот пост бывшую главу ОБСЕ Хельгу Шмид», — сказал он «РИА Новости».

Полянский пояснил, что многим Шмид в роли кандидата нравится больше, чем Бербок, которая, по его словам, уже многое наделала на посту главы МИД ФРГ, что «никак не вяжется с тем, как должен действовать председатель» ГА ООН.

Он напомнил, что Бербок также не любят из-за настырного продвижения приоритетов, которые многие страны-члены ООН не разделяют, из-за чего у них возникает беспокойство, сможет ли она действовать беспристрастно.

Политический консультант Руслан Андреев 21 апреля заявил «Известиям», что выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН — стратегический провал ФРГ. По его словам, в странах Глобального Юга политик воспринимается не как нейтральный дипломат и проводник немецких интересов, а как идеологическая активистка, постоянно транслирующая «евроглобалистский» взгляд на мир.