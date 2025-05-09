В Польше назвали возможных посредников по урегулированию конфликта на Украине

В случае выхода США из переговоров по урегулированию украинского конфликта Турция и Китай могут выступить в качестве медиатора между Москвой и Киевом. Такое заявление 8 мая сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Он подчеркнул, что желает успехов Вашингтону в вопросе посредничества, однако если Соединенные Штаты примут решение покинуть переговорный процесс, то существуют и другие варианты.

«Если этот [переговорный] процесс [с участием США] потерпит неудачу, есть другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает открытые каналы связи, и. прежде всего, есть Китай», — сказал Сикорский в ходе совместной пресс-конференции с главой евродипломатии Каей Каллас.

Президент США Дональд Трамп 8 мая заявил, что администрация Соединенных Штатов вместе с партнерами введут санкции, если на Украине не будет достигнуто 30-дневное прекращение огня. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в этот же день отметил, что США будут продолжать работать над сближением позиций Москвы и Киева до тех пор, пока не поймут, что прогресс невозможен.