Си Цзиньпин указал на необходимость устранения первопричин украинского конфликта

Устранить первопричины украинского конфликта и достигнуть всеобъемлющего решения по его урегулированию является необходимой задачей. Об этом 8 мая сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

«Необходимо уделять внимание разумной обеспокоенности всех стран, устранить коренные причины кризиса», — приводит пресс-служба МИД Китая слова Си Цзиньпина.

Он также уточнил, что Китай поддерживает «общее и всеобъемлющее» решение в сфере глобальной безопасности и надеется на то, что мирное соглашение будет достигнуто путем диалога.

Президент России Владимир Путин 8 мая сообщил о том, что отношения РФ и Китая самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры. Он также отметил, что в ходе встречи с Си Цзиньпином предметно обсудил экономические связи, а также вопросы политики и безопасности обеих стран.