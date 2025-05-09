Президент Сербии Вучич выложил видео с премьером Словакии Фицо на фоне Кремля

Президент Сербии Александр Вучич 8 мая выложил видео, на котором он жмет руки с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве на фоне Кремля.

«Братская встреча с Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки — братья навек», — говорится в подписи под видео, опубликованном в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, ее деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ).

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в этот же день прибыл в столицу России для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

За день до этого Вучич прибыл в Москву на торжественные мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы. Он подчеркнул, что ему безразлична реакция западных стран на его визит в РФ.