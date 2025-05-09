Бойцы 60-го отдельного мотострелкового батальона поздравили ветеранов с 9 Мая

Военнослужащие 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа поздравили ветеранов, тружеников тыла и детей Великой Отечественной войны (ВОВ), проживающих на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), с Днем Победы. Об этом 9 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что военные ВС РФ передали подарки жительнице блокадного Ленинграда Валентине Головакиной и узнице концлагеря Освенцим Галине Буряковой. Военнослужащие пожелали им крепкого здоровья и мирного неба над головой, вручили цветы и скромные подарки.

«Мне бы хотелось от себя лично и от наших бойцов 60-го отдельного гвардейского мотострелкового батальона сказать вам большое спасибо за нашу жизнь, за тот мир, который вы отстояли в 1945 году. Наша задача сегодня, молодого поколения, поколения победителей, эту победу пронести и подарить ее нашим детям и внукам. Спасибо! С Днем Победы! Низкий вам поклон!» — выразил слова благодарности и поздравил ветеранов военнослужащий ВС РФ с позывным Маэстро.

Военнослужащие группировки войск «Восток» 8 мая оказали адресную помощь ветеранам ВОВ, которые проживают на территории ДНР. Военный ВС РФ с позывным Калач отметил, что в преддверии Дня Победы военные уделяют ветеранам особое внимание и в перерывах между боевыми задачами стараются оказать им всю необходимую помощь.