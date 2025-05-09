Военнослужащие ВС РФ поздравили жителей ДНР и Запорожской области с Днем Победы

Военнослужащие группировки войск «Восток» провели автопробег и поздравили мирных жителей в Донецкой Народной Республики и Запорожской области с Днем Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом 9 мая сообщили в Минобороны РФ.

Памятные подарки, цветы, сладости и продуктовые наборы были вручены местным жителям и детям. Военнослужащие навестили ветеранов и от всей души поблагодарили их за подвиг, совершенный ради будущих поколений. В городах и селах был проведен автопробег, а также состоялось несколько праздничных концертов, в которых приняли участие военные творческие коллективы.

«День Победы для нас всех — это в первую очередь огромный праздник. Ребята (местные жители. — Ред.) очень нас ждут и верят в нашу Победу как тогда, так и сейчас», — рассказала солист ансамбля песни и пляски ВВО Евгения.

В программу, подготовленную для жителей ДНР и Запорожской области, вошли песни военных лет: «Катюша», «Смуглянка», «День Победы» и другие. Выступления сопровождались слезами радости, живыми воспоминаниями и громкими аплодисментами слушателей.

«Не могу оторваться! Так и было всегда, при Советском Союзе, так есть и сейчас», — делится своими впечатлениями жительница ДНР.

В Минобороны РФ 8 мая сообщили, что военнослужащие группировки войск «Восток» отреставрировали мемориал павшим во времена ВОВ солдатам в одном из освобожденных населенных пунктов ДНР. Один из военных с позывным Башкир, который принимал участие в реставрации, отметил, что важно восстанавливать культурное наследие для того, чтобы люди помнили о событиях страшных военных лет.