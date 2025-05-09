Заявление МИД Германии, посвященное 80-летию окончания Второй мировой войны, опубликованное в социальной сети X (бывш. Twitter) на трех языках, отличается в зависимости от языка. Об этом 8 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В опубликованном заявлении немецкое ведомство благодарит за освобождение от нацизма, но не называет государства, которые участвовали в освобождении.

«По-французски и по-английски немецкие дипломаты извиняются еще и за холокост. А по-русски — только за некий «цивилизационный разлом», — говорится в сообщении Захаровой в Telegram-канале.

Кроме того, официальный представитель МИД отметила, что такая разница является «типичной для Запада» практикой.

Газета Berliner Morgenpost 25 апреля сообщила о том, что власти Берлина планируют запретить использование символики России и СССР на памятных мероприятиях 8 и 9 мая, приуроченных ко Дню Победы. Согласно распоряжению, запрет коснется российских, советских, белорусских флагов, ношения военной формы или ее элементов, военных знаков отличия, демонстрации букв Z и V, а также георгиевских лент.