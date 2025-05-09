Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня на Украине
Мир
В США выразили опасения по поводу эскалации конфликта между Индией и Пакистаном
Общество
Путин назвал 9 Мая священной датой для многонационального народа РФ
Общество
Минтранс сообщил о возобновлении полетов гражданской авиации РФ по расписанию
Мир
Welt узнала о намерении Мерца объявить в Германии ЧС из-за беженцев
Мир
СМИ узнали о возможном повышении Трампом налогов для богатых
Общество
Военные группировки войск «Север» в Курской области поздравили ветеранов с 9 Мая
Мир
Трамп заявил о своем желании встретиться с главой ЕК фон дер Ляйен
Мир
NBC News узнал о тратах администрации США в размере $1 млрд на удары по Йемену
Общество
Военные ВС РФ поздравили ветерана ВОВ со 100-летним юбилеем и Днем Победы
Мир
Президент Сербии Вучич выложил видео с премьером Словакии Фицо на фоне Кремля
Мир
В посольстве РФ в США прошли акции «Бессмертный полк» и «Сад памяти»
Мир
ЕС перевел Украине €1 млрд от доходов от замороженных активов России
Общество
Синоптики спрогнозировали похолодание до +9 градусов в Москве 9 мая
Мир
NDTV сообщил об ответных ударах ВМС Индии по нескольким целям в Пакистане
Общество
Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем Победы
Общество
Бойцы 60-го отдельного мотострелкового батальона поздравили ветеранов с 9 Мая

Поздравление мирных жителей в ДНР

0
Выделить главное
Вкл
Выкл
Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025