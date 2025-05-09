Военные ВС РФ поздравили ветерана ВОВ со 100-летним юбилеем и Днем Победы

Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с Сахалина поздравили с Днем Победы и со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Карибова Юрия Матвеевича. Об этом 9 мая сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня приезжали поздравить нашего ветерана, ему исполнилось 100 лет. Мы не могли пройти мимо, не поздравив его, потому что их осталось очень мало. Они боролись за нашу Родину, чтобы было светлое небо над головой», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным Сургут.

В год 80-летия Победы Карибов Юрий Матвеевич отпраздновал свой 100-й день рождения. На фронт он пришел добровольцем сразу после школы, когда ему было 16 лет. Как и многие другие его сверстники, он приписал себе пару лет, чтобы его взяли в армию.

В те дни Донецк был под оккупацией немецко-фашистских захватчиков. С 1943 года началась его служба в войсках Красной армии. Карибов храбро сражался с врагом и был награжден орденами Великой Отечественной войны II степени и Жукова.

Военнослужащие 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе группировки войск «Север» в Беловском районе Курской области поздравили ветеранов, тружеников тыла и детей войны с 80-летием победы в Великой Отечественной войне.