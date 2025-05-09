NDTV сообщил об ответных ударах ВМС Индии по нескольким целям в Пакистане

Военно-морские силы (ВМС) Индии начали наносить целенаправленные удары по территории Пакистана в рамках «операции возмездия». Об этом 8 мая сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.

«Рано утром в пятницу в Аравийском море начались целенаправленные операции против многочисленных целей в Пакистане», — говорится в материале телеканала.

Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. В результате происшествия погибло 27 мирных жителей. Минобороны Индии объявило 7 мая о начале военной операции «Синдур» против Пакистана. По сообщениям пакистанского телеканала Samaa, Исламабад нанес ответные ракетные удары по территории Индии.