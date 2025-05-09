США на переговорах с Украиной способны диктовать любые выгодные им условия. Об этом 8 мая заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Филиндаш.

«США при переговорах с Украиной могут продавить те условия, которые хотят, а Украина не в том положении, чтобы продавливать США на что-то свое», — отметил он в беседе с журналистом Виталием Диким.

По словам Филиндаша, Киев сам виноват в таком положении. Он добавил, что Украина на данный момент находится также в сильной зависимости от западных стран.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 8 мая сообщил о том, что в рамках переговоров по Украине должны учитываться интересы России, а для урегулирования конфликта необходимо решить первопричины, из-за которых он возник.