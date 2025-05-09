Синоптики спрогнозировали похолодание до +9 градусов в Москве 9 мая

Облачно с прояснениями, небольшой дождь, по области местами умеренный — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 9 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +9 до +11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0.

В Московской области днем ожидается от +7 до +12 градусов, а ночью температура может упасть до –2.

Ожидается северный и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина 7 мая рассказала, какая погода будет в столичном регионе в праздничные выходные. Она отметила, что погода в Москве будет прохладной, но комфортной. В частности, ожидается ветер, благодаря чему в городе легче будет дышаться.