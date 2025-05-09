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Трамп заявил о своем желании встретиться с главой ЕК фон дер Ляйен

Трамп назвал фон дер Ляйен потрясающей и выразил надежду на встречу с ней
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Фото: REUTERS/Eva Manez
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Президент США Дональд Трамп заявил о своем желании встретиться с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, назвав ее потрясающей. Об этом он сообщил 8 мая в беседе с журналистами в Белом доме.

«Она потрясающая, правда? Она потрясающая. Надеюсь, что мы встретимся», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что весь Европейский союз (ЕС) заинтересован в заключении сделки с Соединенными Штатами. Он добавил, что заключить сделку с США также хочет и весь мир.

Глава Белого дома напомнил, что в конце апреля он уже встречался с главой ЕК на похоронах папы римского Франциска. Отмечается, что они обменялись рукопожатиями и предварительно договорились о встрече в течение будущих недель.

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Газета South China Morning Post 11 апреля сообщила, что лидеры Евросоюза (ЕС) планируют поездку в Пекин в конце июля. Уточнялось, что основным вопросом для обсуждения с председателем КНР Си Цзиньпином станут пошлины, введенные Трампом. В издании отметили, что в Китай, вероятно, поедут председатель Евросовета Антониу Кошта и фон дер Ляйен.

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