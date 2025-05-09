Режиссер «Карточного домика» Джеймс Фоули умер на 72-м году жизни

Режиссер сериала «Карточный домик» и фильма «Пятьдесят оттенков серого» Джеймс Фоули умер в возрасте 71 года. Об этом 8 мая сообщил американский журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя режиссера.

Уточняется, что Фоули скончался в своем доме в Лос-Анджелесе после его многолетней борьбы с раком мозга.

Джеймс Фоули родился в 1953 году в Нью-Йорке. Его карьера началась с фильма «Бесстрашный», премьера которого состоялась в 1984 году. Он работал в киноиндустрии более 30 лет и за это время успел поработать с такими актерами, как Марк Уолберг и Аль Пачино.

Режиссер также работал над такими проектами, как «На близком расстоянии», «После наступления темноты, моя дорогая» и «Твин Пикс».