СМИ узнали о возможном повышении Трампом налогов для богатых

Американский лидер Дональд Трамп, возможно, повысит налоги для богатых граждан, годовой доход которых превышает $2,5 млн, до 39,6%. Об этом 8 мая сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Трамп хочет создать новую категорию налогоплательщиков с доходом более $2,5 млн в год и облагать налогом доходы выше этого уровня по ставке 39,6%», — говорится в материале издания.

Также президент США планирует отменить налоговые льготы для людей, которые являются руководителями фондов прямых инвестиций. Уточняется, что американский лидер уже провел беседу на эту тему со спикером палаты представителей конгресса США Майком Джонсоном.

Газета The Washington Post 23 апреля сообщила о том, что администрация Трампа раздумывает над возможностью повысить налоги на доходы американцев, которые имеют заработок свыше $1 млн в год. Издание отметило, что данную инициативу поддерживают вице-президент Джей Ди Вэнс и директор управления административно-бюджетной политики Рассел Воут.