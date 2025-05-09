Председатель президиума БиГ прибыла в Москву на празднование 80-летия Победы

Глава президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович 8 мая прибыла в Москву для того, чтобы поучаствовать в мероприятиях, приуроченных 80-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Ожидается, что она 9 мая посетит парад Победы на Красной площади.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в этот же день прибыл в столицу России для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.