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В Индии сообщили об атаке Пакистана на военные базы в Джамму и Кашмире

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Фото: Global Look Press/Raja Imran Bahadar
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Пакистан атаковал индийские военные базы в Джамму и Кашмире с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Объединенного штаба обороны Вооруженных сил (ВС) Индии.

«Военные базы в Джамму, Патханкоте и Удхампуре, расположенные вблизи международной границы в Джамму и Кашмире, подверглись нападению Пакистана с использованием ракет и беспилотников», — говорится в сообщении пресс-службы в X (бывш. Twitter).

Уточняется, что индийская армия нейтрализовала угрозу, используя «кинетические и некинетические средства». В результате атаки пострадавших нет.

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Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. В результате происшествия погибло 27 мирных жителей. Минобороны Индии объявило 7 мая о начале военной операции «Синдур» против Пакистана. По сообщениям пакистанского телеканала Samaa, Исламбад нанес ответные ракетные удары по территории Индии.

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