Команда «Россия 25» впервые обыграла сборную Белоруссии в рамках майского турне

Хоккеисты команды «Россия 25» одержали победу над сборной Белоруссии в товарищеском матче в рамках весеннего турне. Игра состоялась в Минске 8 мая и завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил капитан команды и нападающий Сергей Плотников (на 8-й и 47-й минутах) и защитник Владислав Леонтьев (22). У белорусской команды отличился нападающий Александр Скоренов (45).

В рамках весеннего турне команда «Россия 25» три раза подряд уступала сборной Белоруссии. Так, 2 мая россияне проиграли со счетом 2:4, 5 мая — 7:8, а 6 мая — 1:3.