Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня на Украине
Мир
В США выразили опасения по поводу эскалации конфликта между Индией и Пакистаном
Общество
Путин назвал 9 Мая священной датой для многонационального народа РФ
Общество
Минтранс сообщил о возобновлении полетов гражданской авиации РФ по расписанию
Мир
Welt узнала о намерении Мерца объявить в Германии ЧС из-за беженцев
Мир
Премьер Словакии Фицо прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы
Мир
В ФРГ временно отозвали заявление о признании АдГ правоэкстремистской партией
Армия
Знамя Сухопутных войск на параде Победы пронесет Герой РФ Джартанов
Мир
НМГ и Медиакорпорация Китая (CMG) подписали соглашение о сотрудничестве
Мир
В ЕК сообщили о планах принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая
Мир
Орбан предрек Европе банкротство в случае отказа от российских энергоносителей
Мир
В Берлине почтили память советских солдат
Мир
ЕС перевел Украине €1 млрд от доходов от замороженных активов России
Мир
Вэнс заявил о продолжении работы США по урегулированию украинского конфликта
Общество
Памятники погибшим в зоне СВО героям открыли в Саранске и Ковылкино в Мордовии
Общество
Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем Победы
Мир
Протест прошел напротив здания правительства в Мадриде
Сюжет:

Путин назвал свой рабочий день в Кремле 8 мая очень хорошим и насыщенным

0
EN
Фото: РИА Новости/Александр Казаков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Торжественный ужин был дан в Кремле вечером 8 мая лидерам иностранных государств, приехавшим в Москву на празднование 80-летия Великой Победы. Президент РФ Владимир Путин лично попрощался с каждым из гостей, пожал им руки и поблагодарил за участие.

Так, председатель КНР Си Цзиньпин, прощаясь с российским лидером, отметил, что встреча прошла очень хорошо.

«Спасибо, и день был очень хороший, очень насыщенный», — ответил президент РФ.

Иностранные лидеры попробовали блюда русской кухни, подаваемые на ужин накануне парада. Фото меню было предоставлено 8 мая Telegram-каналом «Пул первого».

Согласно фотоснимку, гостям было предложено несколько блюд. В их число вошли салат с крабом и клубникой, пельмени с осетриной и щучьей икрой, два супа на выбор — борщ с телятиной или уха по-карельски и три основных блюда также на выбор — филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами и карамелизированная утка со спаржей. К ужину подавали несколько десертов: шербет из морошки или яблочный пирог с ванильным мороженым.

Гостям предложили вино отечественного производства: крымское «Блан де Неж» и краснодарское «Казак Красная Горка». Напитки были изготовлены в 2022 году.

В мировом масштабе: лидеры 29 государств приедут в Россию на 9 Мая
В дни торжеств Москва станет дипломатической столицей

Путин 8 мая поздравил лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ), а также народы Грузии и Молдавии с 80-летием победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер призвал сохранить завещанные добрые традиции дружбы и взаимопомощи, а также не позволить «предать забвению» общее историческое наследие и посеять рознь между дружественными народами.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025