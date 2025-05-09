Путин назвал свой рабочий день в Кремле 8 мая очень хорошим и насыщенным

Торжественный ужин был дан в Кремле вечером 8 мая лидерам иностранных государств, приехавшим в Москву на празднование 80-летия Великой Победы. Президент РФ Владимир Путин лично попрощался с каждым из гостей, пожал им руки и поблагодарил за участие.

Так, председатель КНР Си Цзиньпин, прощаясь с российским лидером, отметил, что встреча прошла очень хорошо.

«Спасибо, и день был очень хороший, очень насыщенный», — ответил президент РФ.

Иностранные лидеры попробовали блюда русской кухни, подаваемые на ужин накануне парада. Фото меню было предоставлено 8 мая Telegram-каналом «Пул первого».

Согласно фотоснимку, гостям было предложено несколько блюд. В их число вошли салат с крабом и клубникой, пельмени с осетриной и щучьей икрой, два супа на выбор — борщ с телятиной или уха по-карельски и три основных блюда также на выбор — филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами и карамелизированная утка со спаржей. К ужину подавали несколько десертов: шербет из морошки или яблочный пирог с ванильным мороженым.

Гостям предложили вино отечественного производства: крымское «Блан де Неж» и краснодарское «Казак Красная Горка». Напитки были изготовлены в 2022 году.

Путин 8 мая поздравил лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ), а также народы Грузии и Молдавии с 80-летием победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер призвал сохранить завещанные добрые традиции дружбы и взаимопомощи, а также не позволить «предать забвению» общее историческое наследие и посеять рознь между дружественными народами.