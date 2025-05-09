Выступление Путина сегодня на параде Победы: о чем скажет президент 9 мая 2025 года, смотреть обращение онлайн

9 мая 2025 года Россия отмечает юбилейный, 80-й год с момента Победы в Великой Отечественной войне. По традиции утром пройдет парад на Красной площади. Перед тем как начнется демонстрация войск и военной техники, президент России и главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин произнесет речь. Подробнее об этом — в материале «Известий».

Выступления президента как традиция парада Победы

Речь главы государства, который также исполняет функции главнокомандующего Вооруженными силами, — особенная часть парада Победы. Первую речь на параде в 1945 году произнес генсек ЦК КПСС Иосиф Сталин.

Любопытно, что 9 Мая далеко не всегда был выходным днем, хотя всегда оставался праздничным. Традиционно в первые годы после Победы в этот день проходили митинги и торжественные собрания, а не парады.

С тех пор, как в 1995 году традиция проводить парад Победы на 9 Мая стала ежегодной, шествие всегда открывалось словами главы государства.

О чем говорил Путин на парадах на Красной площади

В своей речи на 9 Мая Владимир Путин отмечает историческую важность этого дня и Победы в Великой Отечественной войне для судьбы России. Звучат слова благодарности в адрес сражавшихся и слова в память о тех, кто погиб.

Как не раз подчеркивал президент: «Те, кто воевал во время Великой Отечественной войны, отдавал свои жизни за нашу страну, за нашу Родину, за сегодняшний день, за то, чтобы она сохранилась как таковая, чтобы появлялись новые и новые поколения в нашей стране, они совершили подвиг. Но они совершают его до сих пор, даже те, которые погибли, защищая Отечество. Почему? Потому что память об их подвиге составляет одно из сутевых начал всего нашего многонационального народа. Это в значительной степени и есть Россия, потому что историческая память о том, что было в прошлом, что есть сейчас, настраивает нас на то, что может и должно быть в будущем. Только понимая, какой ценой достался нам наш сегодняшний и наш завтрашний день, только понимая, какой ценой и что сделали наши предки, наши отцы, дедушки, прадедушки даже, бабушки, защищая Родину, только понимая, какой ценой это было сделано, можно понять, кто мы такие, откуда мы пришли, что есть наша страна. И только в этом случае можно правильно определить будущее и приоритеты наших действий на сегодня, среднесрочную и на более отдаленную перспективу».

С 2022 года Владимир Путин в своей речи также касается судеб нынешних защитников Отечества, которые воюют в зоне спецоперации.

Сейчас, когда на Западе пытаются исказить историю России, в том числе и ее роль в Победе в 1945 году, речь президента имеет особенное политическое и культурное значение.

История семьи Владимира Путина

Для Владимира Путина парад Победы и сама Великая Отечественная война имеют огромное личное значение, ведь его отец Владимир Спиридонович добровольцем пошел на фронт и защищал Невский пятачок, ставший символом мужества, героизма и самопожертвования советских воинов.

Именно там Владимир Спиридонович получил тяжелое ранение и всю жизнь жил с осколками в ноге. Война унесла жизнь старшего брата президента, Виктора, которому тогда было всего два года.

Обращение Путина сегодня, на 80 лет Победы: о чем скажет президент

На 80-летний юбилей Победы в столице России собрались главы более 20 государств мира. Обращаясь к ним 8 мая с приветственной речью, Владимир Путин подчеркнул, что 9 Мая является священной датой для многонационального народа России, а также что в разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу.

В своей речи, открывающей парад Победы, Владимир Путин с высокой степенью вероятности будет говорить о преемственности между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Этим мнением с «Известиями» поделился политолог и аспирант кафедры теории и истории международных отношений РУДН Кирилл Казаков.

— Как и 80 лет назад, наша страна противостоит широкой коалиции западных сил, стремящейся нанести России сокрушительное поражение и навязать свое видение мирового порядка. Также президент, скорее всего, отметит символические пересечения между ВОВ и СВО. Например, как украинские военные и западные наемники активно используют нацистскую символику, в том числе коллаборационистских формирований СС и прочих союзников рейха. Также наверняка будет отмечено символичное значение битвы за Курскую область в ходе СВО, которая важна, как и Курская битва в ходе Великой Отечественной войны, — рассуждает эксперт.

Где и во сколько речь Путина сегодня, 9 мая 2025 года

Парад Победы начинается 9 мая в 10:00 с выноса флага и знамени России. Затем звучит речь президента, а после нее объявляют минуту молчания в память о погибших. Таким образом, речь главы государства можно услышать в 10:00 по московскому времени.

Трансляция парада Победы 2025 года будет вестись на главных телеканалах России, среди которых Первый канал, «Россия 1», РЕН ТВ и др. Прямой эфир можно посмотреть и на сайте «Известий».

Начало трансляции — 10:00 мск.