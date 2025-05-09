Протест прошел напротив здания правительства в Мадриде

Европейцы устроили протест напротив здания правительства в испанском Мадриде. Кадры с места событий публикуют «Известия».

Люди организовали уличную выставку «Куда идут твои налоги». Ее целью было обратить внимание граждан на то, куда правительство тратит средства налогоплательщиков.

Несколько человек стояли напротив входа в правительственное здание с флагом Украины и табличками с изображениями.

1 мая в Берлине левые и левоэкстремистские движения организовали многотысячную демонстрацию. Главной темой акции стали антивоенные протесты — участники выступают против вовлечения Германии в конфликты, включая ситуацию на Украине и в секторе Газа.