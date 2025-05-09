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NYP сообщила о возможном снижении пошлин США на товары КНР на следующей неделе

NYP: США на следующей неделе могут снизить пошлины на товары КНР со 145 до 50%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Американские чиновники приступили к обсуждению плана президента США Дональда Трампа о снижении торговых пошлин на импорт из Китая со 145 до 50%, Вашингтон рассматривает возможность объявить о смягчении данных мер на следующей неделе. Об этом 8 мая сообщает газета New York Post со ссылками на источники, приближенные к данному процессу.

«Американские чиновники обсуждают предложение президента Трампа о снижении карательной пошлины на китайские товары до 50–54%», — говорится в публикации.

Отмечается, что в Белом доме ожидают от предстоящих торговых переговоров успеха, хотя и не исключают их длительности. Налоги при этом, как предположили источники газеты, для соседствующих стран Южной Азии будут снижены на 25%.

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Трамп 4 мая сообщил о своем намерении в определенный момент снизить пошлины на товары из Китая, чтобы с Пекином можно было вести дела. По мнению президента Соединенных Штатов, экономика Китая рушится из-за введенных им тарифов.

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