Умерла автор книги «Приключение желтого чемоданчика» Софья Прокофьева

Автор книги «Приключения желтого чемоданчика», детская писательница Софья Прокофьева умерла на 97-м году жизни. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе издательского дома «Городец».

«Сегодня на 97-м году жизни умерла любимая сказочница многих поколений детей и взрослых Софья Прокофьева, чьи замечательные книги обогатили детское направление нашего издательства. Вечная память прекрасному писателю и человеку!» — говорится в сообщении издательства в соцсети «ВКонтакте».

Софья Прокофьева родилась 14 мая 1928 года. Она была советской и российской детской писательница, поэтессой, переводчиком, драматургом, сценаристом и автором сказок и волшебных историй для малышей и школьников. Ее произведения были отмечены многими международными наградами. В их числе премия Кодаи в Японии за лучшую книгу для детей, Национальная литературная премия «Золотое перо Руси» и др. Ее сказки переведены более чем на двадцать языков, по многим из которых сняты художественные и мультипликационные фильмы.

Так, экранизированная повесть «Приключения желтого чемоданчика» (1970) получила три премии на международных фестивалях, в том числе серебряную медаль «Венецианской биеннале» и диплом «За лучший художественный фильм для детей» на V Международном детском кинофестивале в Тегеране. Она также была автором сценариев, по которым сняты мультипликационные фильмы «Остров капитанов», «Ученик волшебника», а также игровые фильмы «Пока бьют часы» (1976), «Оставь окно открытым», «Без свидетелей» (1983).