Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем Победы

Космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, находясь на борту Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с Днем Победы.

«Дорогие друзья! Мы космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков с борта МКС приветствуем вас! Победе в Великой Отечественной войне 80 лет — знаковая дата не только для каждого лично, но и для всей нашей космонавтики», — сказал Герой России, космонавт «Роскосмоса» Сергей Рыжиков.

Они рассказали биографии четырех советских космонавтов, которые были связаны с Великой Отечественной войной. Это Константин Феоктистов, который был юным разведчиком Воронежского гарнизона, Григорий Добровольский, который в 13 лет решил пойти в партизаны и защищать родную Одессу, Владимир Шаталов, который строил оборонительные укрепления под Ленинградом, и Георгий Береговой — легендарный летчик штурмовик, который за годы войны совершил почти 200 боевых вылетов на самолете ИЛ-2 и был трижды сбит.

Береговой в октябре 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза, после войны стал летчиком-испытателем сверхзвуковых истребителей. Именно он научил летчиков выводить истребители из фатальной ситуации при попадании в штопор и неуправляемом падении самолета. В 47 лет он провел на орбите Земли испытания корабля «Союз-3», за что получил вторую звезду «Героя Советского Союза».

«В честь всех фронтовиков и наших героев космонавтов, участников войны мы развернули копию знамени победы. А рядом с фотографиями Юрия Гагарина и Сергея Королева разместили фотографию летчика-космонавта, фронтовика Георгия Берегового. Эта фотография на МКС станет символом подвига нашего народа, частью общероссийского патриотического движения Бессмертный полк», — рассказал космонавт «Роскосмоса» Кирилл Песков.

Он уточнил, что после возвращения их экипажа на землю они передадут ее в главный космический музей Донбасса имени Берегового в городе Енакиево.

Медиахолдинг МАЕР 8 апреля провел трансляцию запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27» с космодрома Байконур. Она стартовала в 8:47 по московскому времени. Запуск ракеты был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Туристы, посетившие космодром Байконур, поприветствовали перед стартом членов экипажа космического корабля «Союз МС-27», в состав которого входят космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий. Их встретили песней «Трава у дома».