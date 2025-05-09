Реклама
Прямой эфир
Мир
Новым папой римским избран кардинал Роберт Прево из США
Мир
В США выразили опасения по поводу эскалации конфликта между Индией и Пакистаном
Общество
Путин назвал 9 Мая священной датой для многонационального народа РФ
Общество
Минтранс сообщил о возобновлении полетов гражданской авиации РФ по расписанию
Мир
Welt узнала о намерении Мерца объявить в Германии ЧС из-за беженцев
Мир
Премьер Словакии Фицо прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы
Мир
В ФРГ временно отозвали заявление о признании АдГ правоэкстремистской партией
Армия
Знамя Сухопутных войск на параде Победы пронесет Герой РФ Джартанов
Мир
НМГ и Медиакорпорация Китая (CMG) подписали соглашение о сотрудничестве
Мир
В ЕК сообщили о планах принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая
Мир
Орбан предрек Европе банкротство в случае отказа от российских энергоносителей
Мир
В Берлине почтили память советских солдат
Мир
ЕС перевел Украине €1 млрд от доходов от замороженных активов России
Общество
В СК РФ поручили возбудить дело из-за осквернения советского памятника в Чехии
Мир
Путин поздравил нового папу римского Льва XIV с избранием
Мир
Politico узнала о намерении команды Трампа обнародовать разоблачение Байдена
Мир
CNN сообщил о масштабном воздушном бое Индии и Пакистана со 125 самолетами
Сюжет:

Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем Победы

0
EN
Фото: Роскосмос
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, находясь на борту Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с Днем Победы.

«Дорогие друзья! Мы космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков с борта МКС приветствуем вас! Победе в Великой Отечественной войне 80 лет — знаковая дата не только для каждого лично, но и для всей нашей космонавтики», — сказал Герой России, космонавт «Роскосмоса» Сергей Рыжиков.

Они рассказали биографии четырех советских космонавтов, которые были связаны с Великой Отечественной войной. Это Константин Феоктистов, который был юным разведчиком Воронежского гарнизона, Григорий Добровольский, который в 13 лет решил пойти в партизаны и защищать родную Одессу, Владимир Шаталов, который строил оборонительные укрепления под Ленинградом, и Георгий Береговой — легендарный летчик штурмовик, который за годы войны совершил почти 200 боевых вылетов на самолете ИЛ-2 и был трижды сбит.

Береговой в октябре 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза, после войны стал летчиком-испытателем сверхзвуковых истребителей. Именно он научил летчиков выводить истребители из фатальной ситуации при попадании в штопор и неуправляемом падении самолета. В 47 лет он провел на орбите Земли испытания корабля «Союз-3», за что получил вторую звезду «Героя Советского Союза».

«В честь всех фронтовиков и наших героев космонавтов, участников войны мы развернули копию знамени победы. А рядом с фотографиями Юрия Гагарина и Сергея Королева разместили фотографию летчика-космонавта, фронтовика Георгия Берегового. Эта фотография на МКС станет символом подвига нашего народа, частью общероссийского патриотического движения Бессмертный полк», — рассказал космонавт «Роскосмоса» Кирилл Песков.

Он уточнил, что после возвращения их экипажа на землю они передадут ее в главный космический музей Донбасса имени Берегового в городе Енакиево.

Слаженный «Союз»: «Ракета Победы» успешно доставила корабль с экипажем к МКС
За какое время космонавты смогут добираться на орбиту в будущем

Медиахолдинг МАЕР 8 апреля провел трансляцию запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27» с космодрома Байконур. Она стартовала в 8:47 по московскому времени. Запуск ракеты был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Туристы, посетившие космодром Байконур, поприветствовали перед стартом членов экипажа космического корабля «Союз МС-27», в состав которого входят космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий. Их встретили песней «Трава у дома».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025