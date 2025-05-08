Ушаков заявил о взаимных разочарованиях в отношениях США и России

Москва и Вашингтон испытывают разочарование в своих взаимоотношениях. Об этом 8 мая сообщил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

«Да, наверное, мы их разочаровываем где-то. Они нас тоже разочаровывают, может быть, дальше больше, чем мы их», — сказал Ушаков в ходе беседы с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.

Он отметил, что американская сторона хотя и в неполной мере, но выполняет требования России. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа понимает, какие цели преследует Москва.

Кроме того, Ушаков добавил, что РФ и США близятся к двусторонней встрече глав государств.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день, комментируя слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Россия хочет слишком многого в переговорном процессе, заявил, что в рамках переговоров по Украине должны учитываться интересы России.