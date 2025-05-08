Представители «Народного фронта» в рамках акции «Огонь памяти» в честь 80-й годовщины Великой Победы доставили в Венесуэлу частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Факелы с этим огнем зажгли в Национальном пантеоне, где покоятся останки национальных героев республики, включая освободителя страны Симона Боливара. Впервые зажечь факелы доверили представителю другого государства, которым стал член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук Павел Бережанский.

«Мне очень приятно видеть, как в Венесуэле чтят память своих героев. Это то, что нас связывает. В России тоже помнят о своих героях. Именно поэтому мы привезли частицу Вечного огня именно сюда, в Национальный пантеон», — рассказал он.

Временный поверенный в делах России в Венесуэле Эдуард Соколов отметил, что в акции «Огонь памяти» очень много символизма. Он увидел, как высокопоставленные гости церемонии были удивлены и искренне удовлетворены, что частица Вечного огня была доставлена в Каракас и теперь воспламеняет своим теплом и светом всё то, что дорого венесуэльцам.

«Это символ дружбы, солидарности и борьбы против фашизма. Это символ тех глубоких связей, которые существуют между нашими странами», — рассказал временный поверенный в делах России в Венесуэле Эдуард Соколов.

Участники церемонии также возложили венок к могиле Симона Боливара.

Заместитель председателя парламентской группы «Дружба Россия – Венесуэла» Хесус Фария рассказал, что частица Вечного огня для венесуэльцев является символом жертвы советского народа, которую он принес, чтобы весь мир жил без нацизма.

Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве 8 мая привезли в Берлин. Участник акции Александр Гертнер подчеркнул, что они ощущают важность сохранения памяти и недопустимости переписывания истории. По его словам, несмотря на то, что их называют русскими немцами, они остаются русскими в душе и будут бороться за правду.