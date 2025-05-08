Появились кадры обстановки в Ватикане после избрания нового папы римского

На площади перед собором Святого Петра в Ватикане собралось большое количество людей, празднующих избрание нового папы римского. Участники мероприятия обмениваются впечатлениями и скандируют «Vive Papa!». «Известия» 8 мая показали кадры с места событий.

«Прямо сейчас свершилось историческое событие. Был избран новый папа римский. Им впервые в истории стал американский кардинал. Его зовут Роберт Френсис Превос. Он выбрал себе имя Лев XIV. Буквально пару минут назад он прочитал свою первую речь с балкона собора Святого Петра. Ну а сейчас здесь на площади разворачивается настоящий праздник», — рассказала журналист Анастасия Волосатова.

По ее словам, люди скандируют «Vive Papa!» и обмениваются впечатлениями. Некоторые люди уже начали расходиться, однако большинство продолжает праздновать.

О том, что новым папой римским избран кардинал Роберт Прево из США, стало известно ранее в этот день. Он является первым американским кардиналом с латиноамериканскими корнями, префект дикастерии по делам епископов, представитель ордена августинцев. В качестве понтифика он принял имя Лев XIV.

Президент России Владимир Путин поздравил нового папу римского с избранием. Он также пожелал успехов в исполнении возложенной «высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия».