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Минтранс сообщил о возобновлении полетов гражданской авиации РФ по расписанию

Минтранс: гражданская авиация РФ вернулась к выполнению полетов по расписанию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Самолеты гражданской авиации вернулись к выполнению рейсов по расписанию в рамках весенне-летней навигации. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

«Ведущие российские авиакомпании, выполняющие 96% пассажирских перевозок отечественной гражданской авиации, вернулись к выполнению полетов по регулярному расписанию в рамках весенне-летней навигации», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Подчеркивается, что приглашенные президентом РФ Владимиром Путиным на мероприятия в рамках Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны, прибывающие воздушным и железнодорожным транспортом, доставлены в Москву.

В пресс-службе уточнили, что турецкий перевозчик Turkish Airlines подтвердил, что с 9 мая возобновит программу полетов в Россию в полном объеме. Несмотря на нормализацию работы воздушного транспорта, Минтранс и Росавиация продолжают держать на особом контроле работу авиакомпаний и аэропортов, подчеркнули в ведомстве.

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Росавиация 8 мая сообщила, что в ближайшее время ожидается стабилизация рейсов иностранных авиакомпаний из-за задержек в российских аэропортах. Также уточнялось, что с учетом ситуации с расписанием рейсов в аэропортах Московского региона отменили ранее введенный NOTAM на ограничение использования петербургского Пулково в качестве запасного аэропорта.

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