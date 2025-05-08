Welt узнала о намерении Мерца объявить в Германии ЧС из-за беженцев

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что объявит в стране чрезвычайную ситуацию из-за проблем с мигрантами. Об этом 8 мая сообщило немецкое издание Die Welt со ссылкой на источники в правительстве.

«Целью является активация статьи 72 Договора о функционировании Европейского cоюза. Соседние страны будут проинформированы», — уточнили в материале.

Эта статья предусматривает возможность отказа в предоставлении убежища беженцам, а также сопровождается усилением контроля на границах и ускорением процедур депортации.

После вступления статьи в силу будет прекращено действие Дублинского соглашения, что даст немецким властям возможность усилить контроль на границе и отказывать заявителям в предоставлении убежища.

Газета Bild 7 мая сообщила, что на всех сухопутных границах Германии будет запрещен въезд мигрантам даже в случае, если они будут запрашивать убежище. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт в этот день отдал устное распоряжение Управлению федеральной полиции Германии об усилении пограничного контроля и об увеличении отказов при попытке въехать на территорию страны.

Вступивший в должность канцлера ФРГ Фридрих Мерц отмечал 9 апреля, будучи кандидатом на этот пост, что Германия намерена усилить контроль за миграцией в стране. Кроме того, он подчеркнул, что соответствующие меры усилятся и на границах государства. Гражданство ФРГ снова можно будет получить только после пяти лет проживания в стране.