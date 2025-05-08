Президент США Дональд Трамп 8 мая допустил, что может попросить Китай содействовать урегулированию конфликта на Украине.

«Конечно. Я считаю, что попросить об этом было бы вполне естественно», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Кроме того, американский лидер также отметил, что США добиваются «хорошего прогресса» по данному урегулированию.

Специальный посланник Трампа Кит Келлог 6 мая заявил, что киевские власти хотят приостановки боевых действий по текущим линиям боевого соприкосновения и готовы на установление 30-километровой демилитаризованной зоны на границе с РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день сообщил о том, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские территории свидетельствуют о позиции Киева, ориентированной на продолжение конфликта.