Ушаков отметил движение к встрече президентов РФ и США

Россия и Соединенные Штаты движутся к встрече президентов двух стран. Об этом 8 мая сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

«Мне кажется, движемся всё-таки», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, он добавил, что сейчас обе стороны в определенных вопросах «разочарованы» друг другом. По его мнению, американская сторона всё-таки понимает требования России и учитывает некоторые предложения.

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс 6 мая заявила, что Вашингтон пока не получал новых предложений по урегулированию украинского конфликта.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские территории свидетельствуют о позиции Киева, ориентированной на продолжение конфликта.