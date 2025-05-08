Временные ограничения на работу ввели в аэропортах Мурманска и Апатитов

В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 8 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения в 18:21 мск введены на работу аэропортов Мурманск <…> и Апатиты», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы. Кроме того, все сотрудники принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Позднее представитель Росавиации сообщил, что в аэропортах Мурманск и Апатиты в 19:15 мск были сняты ограничения.

Ранее в этот день Кореняко сообщил, что в аэропорту Нижнего Новгорода с 04:30 мск ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Позднее в 06:03 мск эти ограничения были сняты.