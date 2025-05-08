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В РФ вертолеты с портретами летчиков ВОВ поднялись в небо в честь годовщины Победы

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Фото: vk.com/Ростех
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В городах России 15 вертолетов с портретами героев — летчиков Великой Отечественной Войны поднялись в небо в честь 80-летия Победы.

Отмечается, что данное событие приурочено к акции «Бессмертный полк в небе», которую организовали «Вертолеты России».

«Главная идея проекта состояла в том, чтобы почтить память летчиков — героев Великой Отечественной войны и снова вернуть их в свою стихию — небо. Образы прославленных героев воздушных боев и операций, штурмовок и ударов по врагу вновь пронеслись среди облаков на машинах», — рассказали в холдинге «Вертолеты России» «Ростеха».

Кроме того, данные вертолеты были выпущены на предприятиях, которые в 1941–1945 годах поставляли на фронт самолеты. В холдинге также добавили, что многие внуки советских летчиков приняли участие в акции как пилоты. Так, в одном из регионов вертолетом с изображением летчика Василия Никулина управлял его внук, действующий пилот гражданской авиации.

Памятная акция прошла в Казани, Архангельске, Магадане, Улан-Удэ, Нарьян-Маре, Подмосковье, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

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Накануне стало известно, что в Вологде появилась серия муралов с портретами героев ВОВ. Их нарисовал вологодский художник Олег Иванов. Так, на здании № 20 на улице Конева изображен портрет дважды Героя Советского Союза — маршала Ивана Конева. А мурал с изображением дважды Героя Советского Союза летчика-истребителя Александра Клубова появился на фасаде пятого корпуса дома 22 по улице Залинейной.

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