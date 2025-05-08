СМИ сообщили об усилении конфликта либералов и консерваторов на выборах понтифика

Конклав, во время которого избирается новый папа римский, показал усилившееся противостояние либералов и консерваторов. Об этом 8 мая сообщило издание Politico.

Politico пишет, что голосование проходит после «бурной недели», которая выявила раскол в католической церкви, а само правление папы Франциска было отмечено «глубокими разногласиями между прогрессивно настроенными священнослужителями и теми, кто сопротивляется переменам».

Как сообщили изданию анонимные источники, на последних нескольких общих собраниях усилилась поддержка кандидата-преемника, который, как ожидается, продолжит политику Франциска по толерантности к представителям ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), а также предоставит больше свободы священнослужителям стран Глобального Юга.

По информации Politico, кардиналы не могут прийти к консенсусу на выборах нового понтифика.

В этот же день сообщалось, что конклав во второй раз не смог выбрать нового папу римского. В 11:50 по местному времени (12:50 мск) из печи капеллы поднялся черный дым, что свидетельствовало о недостаточном количестве голосов у всех кандидатов на пост папы. Для избрания необходимо набрать две трети от общего числа голосов.

Первый тур голосования состоялся 7 мая. Тогда на площади Святого Петра собралось около 45 тыс. человек, однако ни один из кандидатов также не смог набрать необходимых двух третей голосов.

Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни утром 21 апреля от мозгового инсульта. Последний раз он появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи 20 апреля. Как сообщалось ранее, понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.