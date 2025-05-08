В Росавиации назвали время возобновления полетной программы между РФ и Турцией

Минтранс России, Росавиация и авиакомпания Turkish Airlines договорились о возобновлении рейсов с 9 мая в полном объеме. Об этом 8 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении с пятницы, 9 мая, в полном объеме полетной программы между Турцией и Россией», — написал он в Telrgram-канале.

По его словам, авиакомпания сейчас прорабатывает возможность для добавления в свое расписание за 9 мая дополнительных рейсов.

Ранее в этот день Turkish Airlines отменила все рейсы в РФ. Уточнялось, что это касается авиарейсов из таких городов, как Анталья, Даламан и Бодрум.

Позднее в Росавиации сообщили, что стабилизация рейсов иностранных авиакомпаний из-за задержек в российских аэропортах ожидается в ближайшее время.