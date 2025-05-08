Решетников отметил важное значение соглашения о защите инвестиций РФ и КНР

В настоящее время соглашение между Москвой и Пекином о защите инвестиций является самым продвинутым и полноценным. Об этом 8 мая сообщил «Известиям» министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Мы впервые туда в практике добавили такие моменты из лучших наших проработок международного уровня. У нас ряд многосторонних соглашений не вступили в силу. И мы с китайской стороной договорились, что мы лучшую практику возьмем и имплементируем в это соглашение. По большому счету это на сегодняшний момент самое продвинутое и самое полноценное соглашение», — заявил он корреспонденту «Известий» Антону Золотницкому.

По словам главы Минэкономразвития, данное соглашение необходимо бизнесу России, поскольку с 2019 года вложения китайских компаний в Россию выросли в два раза. Кроме того, он также отметил, что еще ожидается множество проектов между обеими странами.

В этот же день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в беседе с «Известиями», что технологические и инфраструктурные направления являются наиболее приоритетными во взаимоотношениях России с Китаем. Он также добавил, что в сфере технологий были подписаны соглашения с российским институтом МГИМО и одним из ведущих университетов Китая — Цинхуа, которые будут продвигать совместные стартапы.