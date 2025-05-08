Politico узнала о намерении команды Трампа обнародовать разоблачение Байдена

Администрация президента США Дональда Трампа собирается опубликовать необнародованную ранее аудиозапись интервью бывшего американского лидера Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хуром, после которой возникли сомнения в психическом здоровье политика. Об этом 8 мая сообщила газета Politico.

«Аудиозапись Хура подтвердит то, что является одним из крупнейших сокрытий в американской истории», — заявил изданию советник Трампа Майк Дэвис.

Спецпрокурор Роберт Хур, который проводил это интервью, расследовал хранение Байденом секретных документов и поднимал вопрос о его умственном состоянии, дополняет «Газета.Ru».

Как уточняется, окончательное решение о публикации аудиозаписи пока не принято и детали плана остаются неясными. Тем не менее сторонники Байдена готовятся к возможной публикации, хотя также неизвестно, приняли ли Трамп и его советники соответствующее решение.

82-летний экс-президент Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становилось поводом для обсуждения и беспокойства у граждан. Странное поведение и частые ошибки американского лидера заставляли многих американцев усомниться в его психическом здоровье.