ЕС перевел Украине €1 млрд от доходов от замороженных активов России

Евросоюз (ЕС) перевел на счета Украины €1 млрд в качестве очередного транша от доходов от реинвестирования замороженных активов РФ. Об этом 8 мая сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

«Сегодня мы перевели еще €1 млрд в рамках программы «группы семи» на €45 млрд из доходов от активов РФ», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Еврокомиссар отметил, что в текущем году благодаря данной программе Украина получила уже €6 млрд, при этом в будущем Еврокомиссия (ЕК) намерена перевести ей еще €12 млрд.

1 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Люксембург выделит Киеву €10 млн на энергетическую поддержку страны. Он отметил, что соответствующий документ был подписан люксембургским премьер-министром Ксавье Беттелем. По его словам, Люксембург также планирует выделить €80 млн на военную помощь Украине.

До этого, 25 апреля, глава фракции Австрийской партии свободы в Европарламенте Харальд Вилимский заявил, что ЕС необходимо прекратить спонсировать военные конфликты по всему миру. Он также назвал абсурдным то, что получение оружия финансирует именно Европейский фонд мира.