Дмитриев заявил о возвращении ряда западных компаний на российский рынок

Многие иностранные компании заинтересованы в возвращении в РФ и ведут активные переговоры. Об этом 8 мая заявил журналистам спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Я думаю, что прогноз сохраняется, и мы уже видим, что некоторые компании возвращаются, просто это идет не особо публично, но, безусловно, этот процесс уже идет», — сказал Дмитриев журналистам ТАСС.

По его словам, в настоящее время наблюдается рост регистрации иностранных товарных знаков — этим активно занимаются многие компании. Дмитриев отметил, что бизнес остро реагирует на изменения в геополитической обстановке, и подчеркнул, что ряд компаний подтверждает свою заинтересованность и уже ведет прямые переговоры с Россией.

Спецпредставитель также высказал свой прогноз: уже во II квартале этого года возможен первый случай возвращения иностранной компании на российский рынок.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта заявил, что некоторые зарубежные компании, которые ушли из России, собираются вернуться и правительство должно внимательно за этим следить. Он напомнил, что РФ «никого не выгоняла», а те западные компании, что хотят вернуться, должны предложить конкурентные условия. К тому же интересы отечественных компаний всегда будут в приоритете для России.