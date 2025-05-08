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Экс-посол Денисов заявил о приносящем пользу РФ росте числа кинопроектов с Китаем

Экс-посол Денисов: рост числа кинопроектов с Китаем идет на пользу России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Рост числа совместных с Китаем кинопроектов идет на пользу России, ведь теперь в Китае знают и любят наших актеров. Об этом 8 мая сообщил «Известиям» сенатор, бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Китае Андрей Денисов.

Он обратил внимание, что в Китае любят российское кино. По его словам, несколько поколений китайцев воспитывались на советском кинематографе. Так, долгое время ежегодно 7 ноября по китайскому телевидению показывали фильм «Ленин в октябре». Сенатор подчеркнул, что КНР знала эту кинокартину и фразы из нее.

По словам Денисова, в настоящее время в Китае самый большой в мире кинорынок, насчитывающий более 1 млрд человек. Он уточнил, что ведущие мировые студии и производители кино делают всё, чтобы попасть туда, и России это удалось.

Кроме того, сенатор отметил, что российское кино больше всего подходит Китаю с воспитательной точки зрения, а также из-за передачи традиций молодым поколениям.

«Поэтому то, что сейчас у нас становится всё больше совместных кинопроектов, это идет на пользу и нам — мы лучше и больше понимаем Китай, — и нашим китайским друзьям, потому что они, я повторяю, привыкли к нашему кино, к его стилистике. В Китае знают наших актеров, любят и, я уверен, будут с удовольствием ходить на эти фильмы. И мы будем смотреть их тоже вместе с нашими китайскими друзьями», – уточнил он.

Денисов отметил, что в Китае не снижается интерес культуре и истории России, поэтому нужно помогать развитию культурного взаимодействия Москвы и Пекина.

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Ранее в этот день НМГ и CMG заключили соглашение о сотрудничестве. По словам гендиректора НМГ Светланы Балановой, подписание соглашения — важный этап в дальнейшем развитии двусторонних отношений, что будет способствовать укреплению культурного и делового взаимодействия между РФ и КНР.

7 мая стало известно, что совместный российско-китайский фильм Андрея Волгина «Красный шелк» выйдет в кинопрокат Китая в сентябре 2025 года. Дистрибьютором фильма является «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг НМГ), производством занимались кинокомпания Nota Bene Film Group и НМГ.

В тот же день «Красный шелк» стал первой из современных российских картин, которая получила в Китае «печать дракона» для неограниченного проката. При этом китаист Сергей Мстиславский отметил, что в Китае к историческому периоду, отраженному в фильме, очень большой интерес, что обеспечивает высокие кассовые сборы.

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