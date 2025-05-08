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Посол Нечаев указал на борьбу России против неонацизма

Посол Нечаев: РФ борется против неонацизма, где бы он ни проявлялся
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Чащухин
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Россия борется против неонацизма, где бы он ни проявлялся. Об этом 8 мая сообщил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Нечаев вместе с представителями дипмиссии РФ посетил советский мемориальный комплекс и возложили цветы.

«Мы боремся против неонацизма, против неонацистского режима, где бы и в какой бы форме он ни проявлялся. Это знают все», — сказал посол.

Нечаев добавил, что почтить память павших пришло множество граждан Германии. По его словам, в Германии у России много друзей, которые сохраняют историческую память, а также ухаживают за воинскими захоронениями.

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Память воинов Советской армии почтили на улицах немецкого Кельна, где 4 мая прошла акция «Бессмертный полк». На мероприятии исполнялись песни военных лет и был проведен автопробег в честь 80-летия Победы.

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