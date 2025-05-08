Продюсер фильма «Красный шелк» в Китае Лю Сюань рассказал о показе картины в КНР

Продюсер фильма «Красный шелк» в Китае Лю Сюань в среду, 8 мая, подтвердил «Известиям», что после успешной премьеры в России кинолента выйдет в китайский прокат в сентябре 2025 года.

«Я твердо верю, что это не единственный случай. Это будет продолжаться и в будущем. Благодаря усилиям кинематографистов двух стран будет снято больше и более качественных фильмов совместного производства. Такого рода совместное производство нравится китайским и российским зрителям», — отметил он.

По его словам, данный проект открывает новые перспективы для российско-китайского кинематографического сотрудничества. Он подчеркнул, что совместное производство фильмов не только способствует созданию качественного контента, но также укрепляет дружественные связи между народами двух стран.

Генеральный директор Медиакорпорации Китая (CMG) Шэнь Хайсюн зачитал поздравительное письмо от Си Цзиньпиня к народам РФ и КНР.

«По случаю празднования 80-летия Победы китайского народа в войне сопротивления против японской агрессии и Советского Союза в Великой Отечественной войне хочу от всей души поздравить китайский и российский народы, которые 80 лет назад внесли неоценимый вклад в победу в мировой войне против фашизма», — сказано в сообщении.

В письме отмечается, что совместные усилия стран, проявленные в те годы, стали прочной основой для современных отношений между Китаем и Россией.

Ранее в этот день НМГ и CMG заключили соглашение о сотрудничестве. По словам гендиректора НМГ Светланы Балановой, подписание соглашения — важный этап в дальнейшем развитии двусторонних отношений, что также будет способствовать укреплению культурного и делового взаимодействия между РФ и КНР.

7 мая стало известно, что совместный российско-китайский фильм Андрея Волгина «Красный шелк» выйдет в кинопрокат Китая в сентябре 2025 года. Дистрибутором фильма является «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг НМГ), производством занимались кинокомпания Nota Bene Film Group и НМГ.

В тот же день «Красный шелк» стал первой из современных российских картин, которая получила в Китае «печать дракона» для неограниченного проката. При этом китаист Сергей Мстиславский отметил, что в Китае к историческому периоду, отраженному в фильме, очень большой интерес, что обеспечивает высокие кассовые сборы.