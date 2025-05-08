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Минздрав сектора Газа сообщил о более 100 погибших за сутки из-за ударов Израиля

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Фото: REUTERS/Ramadan Abed
dzen
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Более 100 человек погибли за минувшие сутки в секторе Газа из-за ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 8 мая сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.

«За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 106 погибших и 367 пострадавших», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Всего, по данным министерства, после начала военных действий Израиля с 7 октября 2023 года жертвами военных стали более 52,7 тыс. человек, пострадало свыше 119 тыс.

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6 мая палестинский телеканал Al Aqsa сообщил, что по меньшей мере 20 человек погибли из-за обстрела школы, в которой находились перемещенные лица, в лагере Аль-Бурейдж в центральной части сектора Газа. Еще десятки получили ранения.

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило тогда же, что намерено в ответ на действия Израиля продолжать атаки по его территории, пока он не прекратит операцию в секторе Газа. По словам хуситов, они готовы пойти на всё, так как имеют дело с теми, кто привык совершать «военные преступления, геноцид и нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру».

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