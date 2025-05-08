Генпродюсер фильма «Красный шелк» рассказал о начале работы над второй частью картины

Российско-китайский фильм «Красный шелк» стал флагманом гуманитарного сотрудничества двух стран. Начата работа над второй частью картины. Об этом 8 мая «Известиям» заявил генеральный продюсер фильма Вадим Быркин.

Быркин отметил, что «Красный шелк» идет в прокате в России и СНГ, фильм также вышел на четырех российских онлайн-платформах.

«Знаете, во время работы над фильмом мы поняли, что у нас общие ценности. Это семья, история, традиции. По словам Лао-цзы, путь в тысячу ли начинается с первого шага. Этот первый шаг мы уже сделали, и сейчас мы приступили к работе над продолжением «Красного шелка», уверены, что годы совместного сотрудничества приведут к десятилетним совместным успехам», — сказал генеральный продюсер.

В этот день Национальная Медиа Группа и Медиакорпорация Китая (CMG) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в ходе визита китайской делегации в РФ на торжества, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в присутствии президента России Владимира Путина и его коллеги из Китая Си Цзиньпина. Уточняется, что совместными усилиями двух сторон российско-китайские отношения продолжают развиваться.