Авиакомпании стабилизировали перевозки в регионах России. Об этом 8 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Обстановку в аэропортах России стабилизировали после вынужденных корректировок расписания в аэропортах Московского региона из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время в большинстве аэропортов скоплений граждан нет. Однако из-за позднего прибытия самолетов в некоторых аэропортах всё еще есть задержки рейсов более чем на два часа.

Кореняко добавил, что сейчас своих вылетов из аэропортов Самары, Уфы и Екатеринбурга ожидает более 2 тыс. человек.

Ранее в этот день в Росавиации сообщили, что стабилизация рейсов иностранных авиакомпаний из-за задержек в российских аэропортах ожидается в ближайшее время. Уточнялось, что с учетом ситуации с расписанием рейсов в аэропортах Московского региона отменили ранее введенный NOTAM на ограничение использования петербургского Пулково в качестве запасного аэропорта.