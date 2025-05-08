Баланова назвала «Красный шелк» национальным фильмом в России и Китае

Фильм «Красный шелк» стал первым в современной истории совместным проектом России и Китая, получившим статус национального в обеих странах. Об этом 8 мая «Известиям» заявила гендиректор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова.

«Это первый в современной истории совместный российско-китайский фильм, который получил печать Дракона, то есть разрешение на прокат в Китае как национальный фильм. То есть этот фильм является национальным фильмом и в России, и в Китае», — рассказала Баланова.

Она отметила, что фильм фактически открыл путь для подобных проектов в будущем, способствуя развитию совместного кинопроизводства.

В этот день стало известно, что Национальная Медиа Группа и Медиакорпорация Китая (CMG) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в ходе визита китайской делегации в РФ на торжества, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в присутствии президента России Владимира Путина и его коллеги из Китая Си Цзиньпина. Уточняется, что совместными усилиями двух сторон российско-китайские отношения продолжают развиваться.