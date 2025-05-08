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Путин подписал указ о бесплатной реабилитации членов семей раненых в ходе СВО бойцов

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Члены семей военнослужащих, которые были ранены в ходе специальной военной операции (СВО), смогут получить бесплатные путевки в подведомственные санаторно-курортные учреждения для реабилитации. Указ об этом 8 мая подписал президент России Владимир Путин, документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Соответствующее решение принято для оказания «дополнительной соцподдержки членам семей военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных государственных органов и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях».

Указ касается родных работающих в зоне СВО сотрудников органов внутренних дел (МВД) России, МЧС, Нацгвардии, Следственного комитета (СК) РФ, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП), прокуроров.

Воспользоваться им может только один из членов семьи — родители, супруги, братья и сестра, дедушки и бабушки, совершеннолетние дети — и только один раз на каждый случай получения увечья. Гарантии сохраняются на всë время СВО и еще полгода после ее окончания.

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9 апреля Путин на встрече с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой отметил важность оказания бойцам СВО качественной медицинской помощи рядом с их домом. Она сообщила, что агентство планирует открытие специальных центров в каждом федеральном округе.

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