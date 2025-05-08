Реклама
Прямой эфир
Мир
Spiegel сообщил о планах пяти депутатов Европарламента посетить парад Победы в РФ
Общество
Президенты Кубы и Венесуэлы возложили цветы к памятнику Симону Боливару
Мир
Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата передали представителям Молдавии
Общество
Путин подписал указ о бесплатной реабилитации членов семей раненых в ходе СВО бойцов
Мир
Песков указал на важность учета интересов России на переговорах по Украине
Интернет и технологии
В Роскачестве предупредили о росте случаев мошенничества с сим-боксами
Мир
В ФРГ временно отозвали заявление о признании АдГ правоэкстремистской партией
Армия
Знамя Сухопутных войск на параде Победы пронесет Герой РФ Джартанов
Мир
НМГ и Медиакорпорация Китая (CMG) подписали соглашение о сотрудничестве
Мир
Си Цзиньпин заявил о готовности КНР и РФ защищать правду об истории Второй мировой войны
Мир
Орбан предрек Европе банкротство в случае отказа от российских энергоносителей
Общество
Генпрокурор РФ возложил цветы к памятнику воинам-красноармейцам в Подмосковье
Мир
Глава МИД Венесуэлы рассказал о строительстве памятника к 80-летию победы в ВОВ
Мир
В столице Канады волонтеры выложили цифру «80» из свечей в честь юбилея Победы
Политика
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о стратегической стабильности
Армия
Российские военные отреставрировали мемориал павшим в ВОВ солдатам в ДНР
Мир
CNN сообщил о масштабном воздушном бое Индии и Пакистана со 125 самолетами
Сюжет:

Герой России Джартанов рассказал о работе группы спецназначения в зоне СВО

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Командир 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ, Герой России, кавалер ордена Мужества гвардии капитан Данияр Джартанов 8 мая рассказал корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину, как проходит работа группы спецназначения в зоне специальной военной операции (СВО).

По словам героя России, внутренний настрой бойца перед заданием критически важен: если человек сомневается и «сгорает морально», ему лучше отказаться от участия. Он добавил, что в таких условиях важно сохранять уверенность и решимость, иначе боевое задание может оказаться под угрозой.

«Группа заходит, сколько человек зашло, столько и должно выйти оттуда. Мы идем туда уже заряженные, готовые победить и выйти. Никто не собирается где-нибудь там остаться», — подчеркнул он.

Джартанов также уточнил, что многое в работе группы зависит от командира. По его словам, если лидер групп где-то дает слабину, дальнейшая работа может не сложиться.

Дорога без конца: как спасают людей фронтовые водители
О буднях военных шоферов и важном принципе — «в нужное время в нужном месте», — в специальном репортаже «Известий»

В этот день стало известно, что знамя Сухопутных войск во главе колонны героев спецоперации на параде Победы в Москве пронесет Герой РФ Джартанов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025