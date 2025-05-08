Герой России Джартанов рассказал о работе группы спецназначения в зоне СВО

Командир 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ, Герой России, кавалер ордена Мужества гвардии капитан Данияр Джартанов 8 мая рассказал корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину, как проходит работа группы спецназначения в зоне специальной военной операции (СВО).

По словам героя России, внутренний настрой бойца перед заданием критически важен: если человек сомневается и «сгорает морально», ему лучше отказаться от участия. Он добавил, что в таких условиях важно сохранять уверенность и решимость, иначе боевое задание может оказаться под угрозой.

«Группа заходит, сколько человек зашло, столько и должно выйти оттуда. Мы идем туда уже заряженные, готовые победить и выйти. Никто не собирается где-нибудь там остаться», — подчеркнул он.

Джартанов также уточнил, что многое в работе группы зависит от командира. По его словам, если лидер групп где-то дает слабину, дальнейшая работа может не сложиться.

В этот день стало известно, что знамя Сухопутных войск во главе колонны героев спецоперации на параде Победы в Москве пронесет Герой РФ Джартанов.