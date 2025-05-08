Президенты Кубы и Венесуэлы возложили цветы к памятнику Симону Боливару

Президент Кубы Мигель Диас-Канель и лидер Венесуэлы Николас Мадуро в сопровождении первых леди 8 мая возложили цветы к памятнику Симону Боливару в Москве.

Кроме того, венки к памятнику возложил также посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Отмечается, что церемония возложения цветов прошла в рамках визита лидеров обеих стран в столицу для того , чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Кубинский президент прибыл в Россию 4 мая. Свой визит он начал с Санкт-Петербурга, где его встретил губернатор Александр Беглов. Он поблагодарил Диас-Канеля за участие в церемонии возложения венков к мемориалу советскому воину-интернационалисту в пригороде Гаваны и подчеркнул, что его приезд является символом нерушимой дружбы двух государств.

Также накануне Мадуро прибыл в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы в ВОВ. После того как президент Венесуэлы вышел из самолета, его встретила российская делегация. Позднее он прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.